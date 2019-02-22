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  • 22.02.2019
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ve 'nın aşkı kısa sürdü

Aralarındaki 20 yaş fark nedeniyle eleştirilen ’le oyuncu ’nın aşkı bir ayı doldurmadan bitti. İkili, önceki gün takipleşmeyi bırakıp birlikte fotoğraflarını da sildi. Aslı Turanlı için da ‘Ata ile reklam aşkı yaşadı’ yorumu yapıldı.

Şam'ata' bitti!
Komedyen Ata Demirer'le kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı'nın aşkı kısa sürdü. Geçen ay aşk yaşamaya başlayan sürpriz çift, önceki gün da birlikte paylaştıkları fotoğrafları sildi. Bununla kalmayan ikili, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştirilen ve başta ilişkiyi reddeden çiftin aşkının kısa sürede bitmesi şaşırttı.



MUTLULUK MAZİDE KALDI
İlişkisi 46 yaşındaki Demirer'in evinden yaptığı paylaşımla ortaya çıkan Turanlı, daha sonra da komedyenle fotoğrafını "Derin aşk" notuyla paylaşmıştı. Birbirlerine sosyal medyada sürekli 'kalp' emojileriyle yorum yapan ikili, artık iki yabancı oldu. Geçtiğimiz günlerde objektiflere neşeli pozlar veren çiftin mutluluğu mazide kaldı. Ünlü komedyenle aşkı yalnızca 3 hafta süren Aslı Turanlı, sosyal medyada eleştirilerin hedefinden de kurtulamadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç oyuncuyu reklam yapmakla suçladı. Adını 'le yaşadığı kısa süreli ilişkiyle duyuran Turanlı, 'reklam aşkı' yorumlarına sessiz kaldı.



İLİŞKİ ONA YARADI
Güzel oyuncu, Ata Demirer'le geçen ay yaşadığı sürpriz aşkla adını duyurup gündem olmuştu.

İŞİN ASLI REKLAM MI?
Turanlı, aşkını sosyal medyada iddialı cümlelerle dile getirmişti. İlişkinin kısa sürede bitmesi ise Turanlı'nın reklam için aşk yaşadığı dedikodusunu gündeme getirdi.

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