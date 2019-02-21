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  • 21.02.2019
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Ünlü sanatçı Zara, kızı ile Akmerkez’de görüntüledi

Birbirimizi çok özlüyoruz

Ünlü sanatçı Zara, kızı ile Akmerkez'de görüntüledi. Geçtiğimiz hafta konserine giden Zara, "Konser oldukça eğlenceli geçti" dedi. Konserler nedeni ile kızından uzak kalan Zara, Dila'yı çok özlediğini belirtti.

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