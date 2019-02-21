Ünlü sanatçı Zara, kızı Dila Beki ile Akmerkez'de görüntüledi. Geçtiğimiz hafta New York konserine giden Zara, "Konser oldukça eğlenceli geçti" dedi. Konserler nedeni ile kızından uzak kalan Zara, Dila'yı çok özlediğini belirtti.