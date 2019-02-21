Şarekıcı İdo Tatlıses ile aşkı Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün gittikleri ABD'de aşka geldi. Los Angeles'ta gezintiye çıkan ikiliden Şefkatli, Tatlıses'le yaptığı selfie'ye İngilizce "Hey aşk!" notu düştü. İdo'yla geçtiğimiz aylarda barışan güzel model, bu paylaşımıyla da sevgilisine bir kez daha ilan-ı aşk etti.