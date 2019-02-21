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  • 21.02.2019
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Şarekıcı ile aşkı , 'de

ABD aşıkları

Şarekıcı ile aşkı , geçtiğimiz gün gittikleri 'de . 'ta gezintiye çıkan ikiliden Şefkatli, Tatlıses'le yaptığı selfie'ye İngilizce "Hey aşk!" notu düştü. İdo'yla geçtiğimiz aylarda barışan güzel model, bu paylaşımıyla da sevgilisine bir kez daha ilan-ı aşk etti.

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