Alişan ve Buse Varol, 6 günlük oğulları Burak ile Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Doğum fotoğraflarında Burak'ın iri gözüktüğünü söyleyen Varol, "Kilosu falan aynı ama ödemi falan gitti' diye konuştu.



Babalık heyecanını yaşayan Alişan ise "Nüfus kağıdını yazdırdık. TC kimlik numarası var artık. Oğlum TC vatandaşı oldu. 18 sene sonra oy kullanacak' dedi.





Aydın HAMZA