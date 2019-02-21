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  • 21.02.2019
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ile ’in öpüştüğü iddia edildi! Berkay ve Erken, jet hızıyla skandal iddiayı yalanladı

Önceki akşam iş adamı ’nın doğum gününe katılan ile ’in öpüştüğü iddia edildi. Bu iddia, gazeteci ’ın tweet’i ile patlak verdi. Berkay ve Erken, jet hızıyla skandal iddiayı yalanladı.

İşadamı Murat Karabova, 48. yaş gününü önceki akşam Mecidiyeköy'deki Aila adlı mekanda kutladı. Popçu Berkay'ın organize ettiği kutlamaya Ece Erken, Simge Tertemiz ve Özlem Yıldız gibi ünlü isimler katıldı. Davetlilerin çılgınca eğlendiği partide eşi Özlem Ada Şahin'den ikinci kızını bekleyen Berkay'ın sunucu Ece Erken'le öpüştüğü iddiası dünün en çok konuşulan konusu oldu. Bu skandal iddianın fitilini ise gazeteci Tayyar Işıksaçan'ın attığı tweet ateşledi. Ünlü gazeteci, eğlence sürerken "Büyük kepazelik devam ediyor. Sunucu E. ile şarkıcı B. utanmasalar mekanda halvet olacaklar" diye tweet atıp sosyal medyayı salladı.

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