Oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girdi. Ancak birliktelik yürümedi. Çift, 2017 yılında evliliklerini bitirdi. İşte o tarihten sonra Merve Boluğur'un yüzü bir türlü gülmedi. Film ve dizi projelerinde pek fazla görünmeyen oyuncu, kozmetik işine girdi. Fakat yine işleri iyi gitmedi. İş hayatından bunalan Merve Boluğur, bu kez yeniden aşka yöneldi. Geçtiğimiz yaz başında Sabancı Holding'in varisi Hakan Sabancı ile görüntülendi. Ancak yine mutluluğu fazla uzun sürmedi.

İlişkisinin 2. haftasında genç kızlarla adeta oynayan Hakan Sabancı'nın kendisine ihanet ettiğini öğrendi. "Hayatımın hatası" diyerek bahsettiği Sabancı'yla olan ilişkisini hemen bitirdi. Yakın bir tarihte de Merve Boluğur'un saç kıran olduğu iddia edildi.

Bu olayın ardından iyice morali bozulan güzel oyuncu, kafasını toplamak ve moral depolamak için harekete geçti. Uyku bozukluğu ve stres tedavisi almak için İspanya'da bir kliniğe gitti. Ayrıca güzel oyuncunun tedavi süresince hiçbir yakınıyla iletişim kurmadığı iddia edildi.





Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, dillere destan bir düğünle evlenmişti.

Merve Boluğur ve Hakan Sabancı, Ege'de tatil yapmıştı.