Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.02.2019
  • Gazete

, hamile kalmasına yardımcı olan nefes eğitimine iyice merak sardı

'Aslan' gibi eğitim
'ı 45 yaşında kucağına alan , hamile kalmasına yardımcı olan nefes eğitimine iyice merak sardı. Eski manken, önceki gün Nevşah Fidan'ın profesyonel nefes koçluğu eğitimine katıldı. Beş günlük eğitim sonunda sertifika alacak olan Uzel, deneyimlerini kendi gibi geç yaşta anne olmak isteyenlerle paylaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOğlu Aslan'ı Didem Uzel Sarı, hamile kalmasına yardımcı olan nefes eğitimine iyice merak sardı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri