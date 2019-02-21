Oğlu Aslan'ı 45 yaşında kucağına alan Didem Uzel Sarı, hamile kalmasına yardımcı olan nefes eğitimine iyice merak sardı. Eski manken, önceki gün Nevşah Fidan'ın profesyonel nefes koçluğu eğitimine katıldı. Beş günlük eğitim sonunda sertifika alacak olan Uzel, deneyimlerini kendi gibi geç yaşta anne olmak isteyenlerle paylaşacak.
- Saklambaç
- 21.02.2019
- Gazete
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