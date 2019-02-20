Geçtiğimiz hafta reklam yüzü olduğu bir firmanın etkinliği için Özbekistan'a giden Burak Özçivit, önceki gün ise zamanda yolculuğa çıktı. Yakışıklı oyuncu, etkinlik sonrası başkent Taşkent'teki Tarih Müzesi'ni ziyaret etti.
Ünlü oyuncu, müzede sergilenen Timur'un kostümlerini ilgiyle inceledi. Yakında 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan oyuncu, müzedeki
gezisinde tarihi bilgilerini tazeledi. Özçivit'i gezi boyunca Özbek fanları yalnız bırakmadı.
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