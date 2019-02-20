Arap menşeli bir magazin sitesi geçtiğimiz günlerde bir anket yaptı. Yüz binlerce katılımcının tercihleriyle 'Dünyanın en güzel 30 kadını' açıklandı. Listeye girenler arasında bir de Türk güzeli vardı. Yedi aylık hamile olan Fahriye Evcen, 30 kişilik listenin 9'uncu sırasında yer aldı.

Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, Victoria's Secret'ın en güzel meleklerinden.

Oylamaya katılanlar, Fahriye Evcen'in doğal bir güzelliği olduğunu vurguladı. Sıralamada adını gören Evcen ise bebeğini kucağına almak için gün sayarken moral depoladı. Listenin ilk sırasında ise Amerikalı şarkıcı Beyonce vardı...





BEYONCE 1. OLDU

37 yaşındaki şarkıcı, vücut hatlarıyla gündemden düşmüyor.

ANGELİNA JOLİE 8. OLDU

Angelina Jolie, güzelliğini korumak için bol bol su tüketiyor.