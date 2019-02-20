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yeni şarkıları "For You"nun klip toplantısı için 'a gelen Maruv ile objektif karşısına geçti

'Klipte öpüşmem'
Prodüktör Dj Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda beraber çıkarttıkları yeni şarkıları "For You"nun klip toplantısı için İstanbul'a gelen Maruv ile objektif karşısına geçti. Ancak çalışmaların gergin geçtiği öğrenildi. Faruk Sabancı'nın klip senaryosunda yer alan ateşli öpüşme sahnelerini veto ettiği ve yönetmenin bu konudaki ısrarı neticesinde oldukça sinirlendiği iddia edildi.

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