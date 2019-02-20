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  • 20.02.2019
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, önceki akşam gözünü ATV’nin ?’den ayırmadı

Milyonluk keyif yaptı

Cemiyet hayatının genç güzellerinden , önceki akşam gözünü atv'nin '?'den ayırmadı.

Pür dikkat yarışmayı izleyerek evinde keyif yapan Çapa, her soruya verdiği yanıtı da 'da paylaştı. Sosyetik güzelin dikkatini en çok 'Ceylan' sorusu çekti.

Ceylan Çapa, isminin eş anlamlısı olan 'Gazal' sorusunu hemen bildi.

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HaberlerSaklambaç HaberleriCeylan Çapa, önceki akşam gözünü ATV’nin fenomen yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster?’den ayırmadı
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