Cemiyet hayatının genç güzellerinden Ceylan Çapa, önceki akşam gözünü atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'den ayırmadı.



Pür dikkat yarışmayı izleyerek evinde keyif yapan Çapa, her soruya verdiği yanıtı da Instagram'da paylaştı. Sosyetik güzelin dikkatini en çok 'Ceylan' sorusu çekti.



Ceylan Çapa, isminin eş anlamlısı olan 'Gazal' sorusunu hemen bildi.