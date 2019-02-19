Şahan Gökbakar'dan gülümseten paylaşım... Gökbakar, telefonundaki uygulama sayesinde eşi Selin Hanım'la bu kareyi paylaşıp "Mutlu bir çift olmanın yolu aynı saç bandı ve gözlükten geçer" notu düştü.
Şahan Gökbakar'dan gülümseten paylaşım... Gökbakar, telefonundaki uygulama sayesinde eşi Selin Hanım'la bu kareyi paylaşıp "Mutlu bir çift olmanın yolu aynı saç bandı ve gözlükten geçer" notu düştü.
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