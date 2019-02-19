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  • 19.02.2019
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'dan gülümseten paylaşım

Oyunun komik hali

Şahan Gökbakar'dan gülümseten paylaşım... Gökbakar, telefonundaki uygulama sayesinde eşi Selin Hanım'la bu kareyi paylaşıp "Mutlu bir çift olmanın yolu aynı saç bandı ve gözlükten geçer" notu düştü.

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