Oyuncu Şeyma Korkmaz, geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Cüneyt Mete'den evlilik teklifi almıştı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan sevgililer, düğün için hazırlıklara başladı. Aşklarına dolu dizgin devam eden çift, önceki gün Kadıköy'de İğne İplik Moda adlı gelinlik ve damatlık mağazası çıkışında objektiflere takıldı.
- Saklambaç
- 19.02.2019
- Gazete
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