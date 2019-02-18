Sıla ile kaçamağı evliliğine mal olan ünlü yemek şefi Hazer Amani, önceki akşam Karaköy'deydi. Mana adlı mekandan çıkarken objektife yansıyan Amani, gazetecileri görünce öfkelendi.
Sıla ile kaçamağı evliliğine mal olan ünlü yemek şefi Hazer Amani, önceki akşam Karaköy'deydi. Mana adlı mekandan çıkarken objektife yansıyan Amani, gazetecileri görünce öfkelendi.
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