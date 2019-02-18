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  • 18.02.2019
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 ile kaçamağı evliliğine mal olan ünlü yemek şefi açıklama yapmaktan kaçındı

Hazar Amani önceki akşam evliliğinin bitmesine neden olan ile kaçamağı sorulunca önce kızdı sonra hızla aracına binip kaçtı

Sıla ile kaçamağı evliliğine mal olan ünlü yemek şefi Hazer Amani, önceki akşam Karaköy'deydi. Mana adlı mekandan çıkarken objektife yansıyan Amani, gazetecileri görünce öfkelendi.

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