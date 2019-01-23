şiddet gördüğünü iddia ederek olay olan Sıla, özel hayatında hızlı çıktı.o dönem aşk yaşadığı Kural'ın kendisini darp ettiğini öne sürüp gündemi meşgul eden şarkıcı, geçen hafta iseile yakalanmıştı. Sıla,beriile evli olan Amani'yle samimi görüntüleri yüzündenilan edildi. Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyenpopçunun dün deortaya çıktı.