Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek olay olan Sıla, özel hayatında hızlı çıktı. Ekim 2018'de o dönem aşk yaşadığı Kural'ın kendisini darp ettiğini öne sürüp gündemi meşgul eden şarkıcı, geçen hafta ise evli yemek şefi Hazer Amani ile yakalanmıştı. Sıla, 2013'ten beri Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Amani'yle samimi görüntüleri yüzünden 'yuva yıkan kadın' ilan edildi. Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen 38 yaşındaki popçunun dün de başka bir erkekle samimi görüntüleri ortaya çıktı.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
Sıla aşk hayatında gaza bastı! Hazer Amani ile sarmaş dolaş yakalanan Sıla şimdi de Kerem Kanık ile yakınlaştı
Oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla, aşk hayatında gaza bastı. Geçen hafta evli şef Hazer Amani ile sarmaş dolaş yakalanan popçunun, şimdi de reklamcı Kerem Kanık ile yanak yanağa görüntüleri ortaya çıktı.
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek olay olan Sıla, özel hayatında hızlı çıktı. Ekim 2018'de o dönem aşk yaşadığı Kural'ın kendisini darp ettiğini öne sürüp gündemi meşgul eden şarkıcı, geçen hafta ise evli yemek şefi Hazer Amani ile yakalanmıştı. Sıla, 2013'ten beri Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Amani'yle samimi görüntüleri yüzünden 'yuva yıkan kadın' ilan edildi. Aşk hayatındaki hızına yetişilemeyen 38 yaşındaki popçunun dün de başka bir erkekle samimi görüntüleri ortaya çıktı.
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