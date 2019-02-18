Meryem Uzerli, 5 yaşındaki kızı Lara oyunlar oynadı

Güsel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün 5 yaşındaki kızı Lara ile uyumadan önce oyunlar oynadı. Lara, yorgunluğuna yenik düşünce annesinin kucağında uyudu.
Güsel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün 5 yaşındaki kızı Lara ile uyumadan önce oyunlar oynadı. Lara, yorgunluğuna yenik düşünce annesinin kucağında uyudu.
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