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  • 18.02.2019
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Meryem Uzerli, 5 yaşındaki kızı Lara oyunlar oynadı

Ana kucağı

Güsel oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün 5 yaşındaki kızı Lara ile uyumadan önce oyunlar oynadı. Lara, yorgunluğuna yenik düşünce annesinin kucağında uyudu.

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