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  • 18.02.2019
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yine işbaşında!

İtalyan işi aşk

Sosyetik çapkın isimlerinden yine işbaşında... Sürekli kaçamaklarıyla gündem olan genç playboy, önceki akşam bir düğüne İtalyan sevgilisi Laura Molina ile beraber katıldı. Güzel modelle annesi Arzu Hanım, babası Ömer Bey ve ağabeyi 'yı da tanıştıran Hakan, bu tavrıyla "Günübirlik ilişkilerden artık sıkıldım. Molina ile ciddi bir beraberlik yaşıyorum" der gibiydi.

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