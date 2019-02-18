Sosyetik çapkın isimlerinden Hakan Sabancı yine işbaşında... Sürekli kaçamaklarıyla gündem olan genç playboy, önceki akşam bir düğüne İtalyan sevgilisi Laura Molina ile beraber katıldı. Güzel modelle annesi Arzu Hanım, babası Ömer Bey ve ağabeyi Hacı Sabancı'yı da tanıştıran Hakan, bu tavrıyla "Günübirlik ilişkilerden artık sıkıldım. Molina ile ciddi bir beraberlik yaşıyorum" der gibiydi.