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  • 18.02.2019
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Ceylan, saçlarını bakır rengine boyattı, Elçin Sangu gibi makyaj yaptı

Ceylan, saçlarını bakır rengine boyattı. Tıpkı Elçin Sangu gibi makyaj yaptı. Saç rengi çok eleştirilen Elçin Sangu, “Saç ve kaş rengim doğal” açıklamasını yapmıştı.

Benzerliğe bakır!

Şarkıcı Ceylan 15 Şubat'ta "Severim Ama Güvenemem Ki" adlı parçasını çıkardı. Şarkının klibinde de oynayan Ceylan'ın son görüntüsünün oyuncu Elçin Sangu'ya benzemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bunu fark eden sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ise klibi 'da "Elçin Sangu şarkı çıkarmış yaa çok heyecanlı" notuyla paylaştı. Videoyu gören güzel oyuncu da "Ben bile ne ara çıkardım şarkıyı hatırlamıyorum" yorumunu yaptı.

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