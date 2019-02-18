Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi ve 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Evcen, daha sonra taburcu edilmişti.
Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi ve 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre hastanede tedavi gören Evcen, daha sonra taburcu edilmişti.
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