Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.02.2019
  • Gazete

Beşiktaşlı futbolcu 'den eşi 'ya milyonluk hediye

Milyonluk jest

Bonkörlüğüyle gündemden düşmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile Roma'da dünyaevine girmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve magazin basınından uzak duran Caner Erkin, yine bonkör davranarak eşine G500 Mercedes Jeep hediye etmiş. Yaklaşık fiyatı 2 milyon lira olan araç için özel dizayn da yaptıran Caner Erkin, eşine servet değerinde sürpriz yapmış. Evliliklerinden bir kızları olan Erkin çiftine, yeni araçlarının hayırlı olmasını dilerim.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBeşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya milyonluk hediye
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri