Bonkörlüğüyle gündemden düşmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile Roma'da dünyaevine girmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve magazin basınından uzak duran Caner Erkin, yine bonkör davranarak eşine G500 Mercedes Jeep hediye etmiş. Yaklaşık fiyatı 2 milyon lira olan araç için özel dizayn da yaptıran Caner Erkin, eşine servet değerinde sürpriz yapmış. Evliliklerinden bir kızları olan Erkin çiftine, yeni araçlarının hayırlı olmasını dilerim.