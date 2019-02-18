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  • 18.02.2019
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ve ’in filminin gösterimine yabancı sevenleri akın etti

ve ’in filminin ile ’daki gösterimine yabancı sevenleri akın etti

Sınır aşan sevgi

'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, önceki gün İzmir ve Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz gün 'daki gösterimlerinde yurt dışından gelen hayranlarıyla buluşan ikili, yine sevgi seliyle karşılaştı. ile 'i ile 'da Şili, İspanya, Rusya, Almanya ve Arjantin'den gelen hayranları yalnız bırakmadı. Gözde ikili, bu sınır aşan sevgi karşısında ise çok büyük sevinç yaşadı.

TURİZM ELÇİLERI OLDULAR
Korel ve Akyürek'i buluşturan filmin gösterimi için, yurt dışından onlarca kişi Türkiye'ye geldi.

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