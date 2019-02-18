'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, önceki gün İzmir ve Ankaralı hayranlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz gün İstanbul'daki gösterimlerinde yurt dışından gelen hayranlarıyla buluşan ikili, yine sevgi seliyle karşılaştı. Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'i İzmir ile Ankara'da Şili, İspanya, Rusya, Almanya ve Arjantin'den gelen hayranları yalnız bırakmadı. Gözde ikili, bu sınır aşan sevgi karşısında ise çok büyük sevinç yaşadı.



TURİZM ELÇİLERI OLDULAR

Korel ve Akyürek'i buluşturan filmin gösterimi için, yurt dışından onlarca kişi Türkiye'ye geldi.