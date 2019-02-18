Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'taki bir otelde Aleyna Tilki'nin ardından sahneye çıkan Erol Evgin, genç şarkıcıya övgü yağdırdı. Usta sanatçı, "Aleyna çok şeker bir kız. Şarkıları da enerjisi de çok güzel" yorumunda bulundu.