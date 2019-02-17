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  • 17.02.2019
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: Sultan’la her zaman varım

“Sultan’la her zaman varım”
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Şener Şen, önceki akşam 'nda objektife yansıdı.



'ın "Türk Sineması'na ancak Şener Bey ile dönerim" sözü hatırlatılan usta oyuncu, "Ben Sultan'la her zaman varım'' dedi.





​DOĞAN SAVAŞ

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