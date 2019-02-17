Uzun süredir ortalarda görünmeyen Şener Şen, önceki akşam Beyoğlu'nda objektife yansıdı.
Türkan Şoray'ın "Türk Sineması'na ancak Şener Bey ile dönerim" sözü hatırlatılan usta oyuncu, "Ben Sultan'la her zaman varım'' dedi.
DOĞAN SAVAŞ
Türkan Şoray'ın "Türk Sineması'na ancak Şener Bey ile dönerim" sözü hatırlatılan usta oyuncu, "Ben Sultan'la her zaman varım'' dedi.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.