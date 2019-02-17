Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gitti. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği Beymen Morini'de kahve içip sohbet eden Erbil kızı, "Babamın sağlık durumu gayet iyiye gidiyor. Her şey yolunda, dizi sektöründen teklifler geliyor onları değerlendiriyorum" diye konuştu.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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