Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.02.2019
  • Gazete

Her şey yolunda

Her şey yolunda
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gitti. Yakın bir dostuyla birlikte geldiği Beymen Morini'de kahve içip sohbet eden Erbil kızı, "Babamın sağlık durumu gayet iyiye gidiyor. Her şey yolunda, dizi sektöründen teklifler geliyor onları değerlendiriyorum" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHer şey yolunda
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri