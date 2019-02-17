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  • 17.02.2019
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Hakkı ’ta evsizleri unutmadı

Amerika’da dünyaca ünlü yıldızlara pizza yediren Hakkı , ’ta evsizleri unutmadı. Sokakta kalan ihtiyaç sahiplerine dev bir pizza dağıttı.

Hakkın ödenmez
ABD'nin kentinde yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, bir kez daha örnek bir davranışa imza attı... Daha önce sokakta yaşayan insanlara birçok kez yardım eli uzatan , 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de yardıma muhtaç insanları unutmadı. Dükkanında yaptığı dev pizzayı sokakta kalan evsizlere dağıttı. Bu hareketiyle gönülleri yeniden fetheden Türk pizzacıya tebrik mesajları yağdı.




Pizzanın fotoğraflarını 'da paylaşan Hakkı Akdeniz, şu ifadeleri kullandı: "'nde sevgimi evsiz insanlara gösteriyorum. Sevgi her şeyi değiştirir!" Akdeniz, göçmenlere yaptığı yardımlarla 12 ödül almıştı...



Akdeniz, 'de 'akrobatik şekilde pizza hamuru açma'da üç kez şampiyonluk kazanmıştı.

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