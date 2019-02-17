ABD'nin New York kentinde yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, bir kez daha örnek bir davranışa imza attı... Daha önce sokakta yaşayan insanlara birçok kez yardım eli uzatan Akdeniz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de yardıma muhtaç insanları unutmadı. Dükkanında yaptığı dev pizzayı sokakta kalan evsizlere dağıttı. Bu hareketiyle gönülleri yeniden fetheden Türk pizzacıya tebrik mesajları yağdı.
Pizzanın fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Hakkı Akdeniz, şu ifadeleri kullandı: "Sevgililer Günü'nde sevgimi evsiz insanlara gösteriyorum. Sevgi her şeyi değiştirir!" Akdeniz, göçmenlere yaptığı yardımlarla 12 ödül almıştı...
Akdeniz, ABD'de 'akrobatik şekilde pizza hamuru açma'da üç kez şampiyonluk kazanmıştı.
Pizzanın fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Hakkı Akdeniz, şu ifadeleri kullandı: "Sevgililer Günü'nde sevgimi evsiz insanlara gösteriyorum. Sevgi her şeyi değiştirir!" Akdeniz, göçmenlere yaptığı yardımlarla 12 ödül almıştı...
Akdeniz, ABD'de 'akrobatik şekilde pizza hamuru açma'da üç kez şampiyonluk kazanmıştı.
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