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  • 16.02.2019
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’ndaki bazı mekanlarda TL gibi ‘pes’ dedirten fiyatlarla servis ediliyor

’ndaki bazı mekanlar, ‘kazıklı salata’ yapmaya başladı. Arnavutköy ve Yeniköy gibi semtlerde TL gibi ‘pes’ dedirten fiyatlarla servis ediliyor

Söğüşleniyoruz!

Kuver ve servis ücretiyle müşterilerine yüklü hesap gönderen bazı lüks mekanlar, şimdi de 'kazıklı salata' yapmaya başladı! Özellikle Arnavutköy, Yeniköy, Karaköy ve Anadolu Hisarı'nda bulunan lüks balıkçılar, salata fiyatlarıyla "Bu kadarına da pes" dedirtiyor. Azur Yeniköy'de domates ve soğan salatası 30 TL'ye servis edilirken; Ulus Sunset'te 1'er domates ve salatalıktan oluşan söğüş tabağı 30 TL.

PAZARDA DOMATESIN KILOSU 3 SALATALIK 4 TL
Karaköy'deki Ma'na isimli mekanda roka salatası 26 TL, Arnavutköy'deki Sur Balık'ta ise domates ve soğan salatası 25 TL.

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