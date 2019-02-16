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  • 16.02.2019
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'un saçı in, 'nin ise out

Burcu in, Aleyna out

'nin en başarılı saç tasarımcılarından Toprak Şeker, ünlülerin saçlarıyla ilgili tüyolar verdi. En bakımsız saçın 'de olduğunu söyleyen Şeker, kadınların en çok 'un saç modelini istediğini belirtti.

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