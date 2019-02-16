Türkiye'nin en başarılı saç tasarımcılarından Toprak Şeker, ünlülerin saçlarıyla ilgili tüyolar verdi. En bakımsız saçın Aleyna Tilki'de olduğunu söyleyen Şeker, kadınların en çok Burcu Esmersoy'un saç modelini istediğini belirtti.