Türkiye'nin en başarılı saç tasarımcılarından Toprak Şeker, ünlülerin saçlarıyla ilgili tüyolar verdi. En bakımsız saçın Aleyna Tilki'de olduğunu söyleyen Şeker, kadınların en çok Burcu Esmersoy'un saç modelini istediğini belirtti.
Türkiye'nin en başarılı saç tasarımcılarından Toprak Şeker, ünlülerin saçlarıyla ilgili tüyolar verdi. En bakımsız saçın Aleyna Tilki'de olduğunu söyleyen Şeker, kadınların en çok Burcu Esmersoy'un saç modelini istediğini belirtti.
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