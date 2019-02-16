Şöhreti Türkiye sınırlarını aşıp Latin Amerika ülkelerine kadar uzanan Engin Akyürek ile yine dünya çapında hayran kitlesi olan Bergüzar Korel aynı filmde buluşunca beklenen de oldu... İki başarılı oyuncunun dün vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin ön gösterimi, Kanyon'da yapıldı.



MUHTEŞEM İKİLİ OLDULAR

Vizyona girmeden önce hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in galası, adeta izdiham yarattı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı gösterime; ikilinin Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından da katılım oldu. Özellikle Latin Amerika'da çok sevilen Akyürek'i görmek isteyenler; Rusya, Almanya, İspanya ve Şili'den İstanbul'a akın etti. İspanya'dan İstanbul'a gelen 20 kişilik grup arasında yakışıklı oyuncunun 82 yaşındaki bir kadın hayranı da vardı. Korel ve Akyürek, gördükleri bu ilgi karşısında ise bir kez daha haklı bir gurur yaşadı.





BİR DÜNYA HAYRANLIK SEVGİLERİ

Türkiye sınırlarını aşan Bergüzar Korel ile Engin Akyürek, aynı filmde buluşunca ikilinin gösterimine dünya çapından ilgi de kaçınılmaz oldu. Kanyon'daki gösterime; İspanya, Şili, Rusya ve Almanya'dan katılanların olduğu gözlendi.



YOK BÖYLE SEVGİ

Mütevazi tavırlarıyla her zamanki gibi takdir toplayan Korel ile Akyürek, gösterime katılan yaklaşık 1000 kişilik hayran grubuyla da tek tek fotoğraf çektirdi. Bu arada filmin gösterime girmesi için Engin Akyürek'in geniş hayran kitlesinin bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde de şimdiden kampanyalar düzenlenmeye başlandı.