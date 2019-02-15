Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, önceki akşam nişanlısı Ümit Cem Şenol'la bir kebapçıdaydı. Çift; beyran çorbası, kebap ve katmer ziyafeti çekti.
Keyfi yerinde olan Yener, Demet Akalın'la barışması için reklam diyenlere "Bu soruları sokakta mı cevaplayacağım! Ne reklamı arkadaşlar?" yanıtını verdi.
Doğan SAVAŞ
Keyfi yerinde olan Yener, Demet Akalın'la barışması için reklam diyenlere "Bu soruları sokakta mı cevaplayacağım! Ne reklamı arkadaşlar?" yanıtını verdi.
Doğan SAVAŞ
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