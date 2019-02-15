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  • 15.02.2019
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, nişanlısı 'la bir kebapçıda görüntülendi

Reklam tepkisi
Pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, önceki akşam nişanlısı Ümit Cem Şenol'la bir kebapçıdaydı. Çift; beyran çorbası, kebap ve katmer ziyafeti çekti.

Keyfi yerinde olan Yener, 'la barışması için reklam diyenlere "Bu soruları sokakta mı cevaplayacağım! Ne reklamı arkadaşlar?" yanıtını verdi.

Doğan SAVAŞ

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