Geçtiğimiz yaz Fransız filmi 'Damien Veut Changer le Monde'da rol alan Melisa Sözen, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de ayakkabı mağazasında görüntülendi. 5 Mart'ta vizyona girecek olan film için Fransa'ya gideceğini söyleyen Sözen, "Şimdiden büyük bir heyecan yaşıyorum" dedi.
- Saklambaç
- 15.02.2019
- Gazete
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