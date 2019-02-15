Geçtiğimiz Nisan'da sette bulunduğu sırada evine hırsız giren Cansu Dere, sonunda rahat bir nefes aldı. Evinden 500 bin TL'lik değerli eşyalarını çalan hırsızlar yüzünden Bebek Aşiyan'daki dairesinden soğuyan güzel oyuncu, o süreden beri ev arıyordu.



AVRUPA'DAN ANADOLU'YA TAŞINDI

Cansu Dere, sonunda istediği evi buldu. Bebek'in aşırı kalabalık olmasından da yaka silken Dere, rotasını Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na çevirdi. Bebek'teki yalı dairesinden daha güvenli bir ev isteyen Cansu Dere, semt tercihini de Kandilli'den yana yaptı.





EKONOMIK OLARAK DA RAHATLADI

Bebek'teki dairesine aylık 20 bin lira kira ödeyen güzel oyuncu, önceki akşam Kandilli'deki evine girerken görüntülendi. 120 metrekarelik yalı dairesi için aylık 7 bin 500 lira kira ödeyecek olan Cansu Dere, böylece ekonomik anlamda da rahatlamış olacak. Bu arada Dere'nin yanı sıra Hadise de evine girmeye çalışan saplantılı hayranı yüzünden yeni ev arayışına girmişti...

Bebek'teki dairesine 20 bin lira kira ödeyen güzel oyuncunun yeni evinin kirası ise 7 bin 500 lira.

Doğan SAVAŞ