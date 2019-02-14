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  • 14.02.2019
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'nin eski eşi 'dan olan kızları Deren ile Derin güzellikleriyle göz doldurdu

Kardeş uyumu

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan kızları Deren ile Derin, önceki gün 's 'deydi. İki kardeş, anneleri gibi güzellikleri ile yine tüm bakışları üzerlerinde topladı.

22 yaşındaki Deren ile 15 yaşındaki Derin'in giyim tarzında sergiledikleri uyumları ve birbirlerine olan benzerlikleri de gözlerden kaçmadı.

22 yaşındaki Deren (solda) ile 15 yaşındaki Derin, güzellikleriyle göz doldurdu.

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