Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan kızları Deren ile Derin, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. İki kardeş, anneleri gibi güzellikleri ile yine tüm bakışları üzerlerinde topladı.



22 yaşındaki Deren ile 15 yaşındaki Derin'in giyim tarzında sergiledikleri uyumları ve birbirlerine olan benzerlikleri de gözlerden kaçmadı.

22 yaşındaki Deren (solda) ile 15 yaşındaki Derin, güzellikleriyle göz doldurdu.