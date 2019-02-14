Alman eski süper model Heidi Klum, geçen yıl kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile yeni bir aşka yelken açtı. Kısa bir süre sonra da genç aşkından evlilik teklifi aldı. Böylece ikili nişanlandı. Tom ile yeniden doğduğunu ifade eden Klum, geçtiğimiz günlerde beşinci çocuğuna hamile kaldı. Hayranları ise eski modelin 45 yaşında hamile kalmasına şaştı kaldı. Klum'un sosyal medya hesaplarına "Nasıl hamile kaldın?" şeklinde sorular yağdı.

Heidi Klum da merak edilen bu soruyu şöyle yanıtladı: "Doğal yollarla hamile kaldım. Bugüne kadar birçok kez Mehmet Öz ile çalıştım. Son bebeğimi de Mehmet Öz'ün önerileri sayesinde kucağıma alacağım..." Mehmet Öz ise kadınlarda doğurganlığı artıran yiyecekleri şöyle sıraladı: "Maca kökü, avokado, muz, kabak çekirdeği, susam, yumurta, ceviz, istiridye, havuç, böğürtlen, brokoli, kale, kabak ve kalsiyum içeren yiyecekleri tüketin..."

Bugüne kadar iki kez evlenip boşanan Klum, dört çocuğuyla da yakından ilgileniyor.