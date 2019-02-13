Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.02.2019
  • Gazete

'nın fotoğraflarını konuşuyor! Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı?

'nın fotoğrafı tartışmalara yol açtı. kullanıcıları Subaşı'nın fit görünmek için karın estetiği yaptırdığını iddia etti.

Estetik çizgi!

Acun Ilıcalı ile evliliği biten Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 3 bin 635. gönderisini paylaştı. Fotoğrafındaki karın çizgisi ise dikkatlerden kaçmadı.

kullanıcıları, Subaşı'nın da son estetik trendine uyup, dikine karın çizgisi yaptırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılar ise Subaşı'nın fotoşop sayesinde fit göründüğünü söyledi...

Oyuncu ve model Emily Ratajkowski de geçtiğimiz yıllarda fit görünmek için karnına estetik yaptırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriSosyal medya Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarını konuşuyor! Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı?
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar