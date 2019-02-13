Acun Ilıcalı ile evliliği biten Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 3 bin 635. gönderisini paylaştı. Fotoğrafındaki karın çizgisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı'nın da son estetik trendine uyup, dikine karın çizgisi yaptırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılar ise Subaşı'nın fotoşop sayesinde fit göründüğünü söyledi...

Oyuncu ve model Emily Ratajkowski de geçtiğimiz yıllarda fit görünmek için karnına estetik yaptırmıştı.