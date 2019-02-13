Annelik hayaline 45 yaşında kavuşan Didem Uzel Sarı, geç yaşta hamile kalabilmesinin sırrını verdi. Ağustos 2016'da oğlu Aslan'ı kucağına alan eski manken, o dönem neler yaptığını önceki gün şöyle açıkladı: "Nefes seanslarına katılın. Alkali beslenip vücudunuzu toksinlerden arındırın. Stresten uzak durun. Bitkisel proteinlerle beslenip çim suyu için." Buğday çimi suyu; içindeki yoğun klorofil sayesinde hücrelerin canlanıp yeniden yapılanmasını sağlayarak doğurganlığı artırıyor.