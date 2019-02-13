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  • 13.02.2019
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sırrını açıkladı

’ı 45 yaşında kucağına alan , geç yaşta hamile kalabilmesini çim suyu tüketmesine borçlu olduğunu açıkladı

Aslan formül

Annelik hayaline 45 yaşında kavuşan Sarı, geç yaşta hamile kalabilmesinin sırrını verdi. Ağustos 2016'da 'ı kucağına alan eski manken, o dönem neler yaptığını önceki gün şöyle açıkladı: "Nefes seanslarına katılın. Alkali beslenip vücudunuzu toksinlerden arındırın. Stresten uzak durun. Bitkisel proteinlerle beslenip çim suyu için." Buğday çimi suyu; içindeki yoğun klorofil sayesinde hücrelerin canlanıp yeniden yapılanmasını sağlayarak doğurganlığı artırıyor.

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