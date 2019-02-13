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  • 13.02.2019
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hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi

Tosun Paşa'ya yoğun ilgi
2018 yılı başlarında 'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan ancak son zamanlarda forma şansı bulamayan başarılı forvet , önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Masa Restoran'da dostlarıyla yemek yiyen Tosun, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.

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