2018 yılı başlarında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan ancak son zamanlarda forma şansı bulamayan başarılı forvet Cenk Tosun, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Masa Restoran'da dostlarıyla yemek yiyen Tosun, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi.
- Saklambaç
- 13.02.2019
- Gazete
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