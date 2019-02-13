Başarılı oyuncular Bergüzar Korel'le Engin Akyürek'i ilk kez buluşturan 'Bir Aşk İki Hayat' filminin galası önceki akşam Beyoğlu Soho House'da yapıldı. 15 Şubat'ta vizyona girecek olan filmin galasına Serenay Sarıkaya, Selin Şekerci, Gökçe Bahadır, Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği film, izleyenlerden tam not aldı. Gösterim sonunda basının sorularını yanıtlayan Korel ile Akyürek, şöyle dedi:





SÖZ SEYIRCIDE...

"Güzel bir aşk filmi çektik. Aşık olanların ve gerçek aşkı arayanların izlerken kendini iyi hissedeceği bir film olduğuna inanıyoruz. Gerçek duygularla bir iş yapmaya çalıştık. Filmde aşkın her halini yansıttık. İnşallah izleyenler de filmimizi en az bizim kadar sever."