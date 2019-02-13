Geçen gün kürk giyerek hayvanseverleri kızdıran Hadise, şimdi de trafik kurallarını hiçe saydı. Ünlü popçu, önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz'le soluğu Nişantaşı'ndaki bir diş doktorunda aldı.





İkili binaya girince şoförü de popçunun VIP minibüsünü yasak yere park etti. Snobmagazin. com'un haberine göre trafik polisi tarafından 133 lira ceza kesildi. Popçu, soruları ise yanıtsız bıraktı.



Hadise'nin geçtiğimiz günlerde barıştığı kardeşiyle arasından artık su sızmıyor.