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  • 12.02.2019
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'de milyon dolarlık !

5 milyonluk start

Son yıllarda milyon dolarlık Hint düğünlerine ev sahipliği yapan , kural bozmadı. Bu senenin ilk görkemli , 7 ile 10 Şubat tarihleri arasında Belek'teki Regnum Carya'da yapıldı. 'ın en varlıklı ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ile oğulları Nalin'in düğün için yaklaşık 1 milyon dolar harcandı.

Düğün için Hintli süper starların yanında Amerikalı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya'ya geldi.

650 Hintli konuğun yanı sıra 400 kişiden oluşan aşçı ve teknik ekip ile malzemeler de özel uçaklarla Antalya'ya taşındı.

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