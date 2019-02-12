Son yıllarda milyon dolarlık Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Türkiye, kural bozmadı. Bu senenin ilk görkemli Hint düğünü, 7 ile 10 Şubat tarihleri arasında Belek'teki Regnum Carya'da yapıldı. Hindistan'ın en varlıklı ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ile oğulları Nalin'in düğün için yaklaşık 1 milyon dolar harcandı.



Düğün için Hintli süper starların yanında Amerikalı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya'ya geldi.



650 Hintli konuğun yanı sıra 400 kişiden oluşan aşçı ve teknik ekip ile malzemeler de özel uçaklarla Antalya'ya taşındı.