Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.02.2019
  • Gazete

'ın kızı 2. De Vries çarpıcı pozlar verdi

Anasının kızı

eski Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Miss Turkey 2. Güzeli Tara De Vries, önceki gün moda çekiminde çarpıcı pozlar verdi. 20 yaşındaki modelin paylaştığı bu kare de "Tara güzelliğini annesinden almış" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÖzlem Kaymaz'ın kızı Miss Turkey 2. Güzeli Tara De Vries çarpıcı pozlar verdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar