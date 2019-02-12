Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Miss Turkey 2. Güzeli Tara De Vries, önceki gün moda çekiminde çarpıcı pozlar verdi. 20 yaşındaki modelin paylaştığı bu kare de "Tara güzelliğini annesinden almış" dedirtti.
Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Miss Turkey 2. Güzeli Tara De Vries, önceki gün moda çekiminde çarpıcı pozlar verdi. 20 yaşındaki modelin paylaştığı bu kare de "Tara güzelliğini annesinden almış" dedirtti.
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