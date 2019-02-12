Üç yıl önce Bodrum'da Dada Salon adlı mekanı açan Okan Bayülgen, işletmeciliği sevdi. Ünlü şovmen, yine Bodrum'da Dada Mamma adlı bir restoran için kolları sıvadı. Kumbahçe sahilindeki mekanın inşasıyla ilgilenen Bayülgen'e geçen yıl ölen üvey babası İsmet Görgün'den Bodrum'da çok sayıda gayrimenkul kaldığı konuşuluyor…



BABA YADIGARI

Şovmen, üvey babasından kalan ilk taş evi de restoran yapmıştı.