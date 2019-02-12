Naz Elmas, oyunculuktan sonra öğretmenliğe transfer oldu. Ünlü oyuncu, dün kendisinin de mezun olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde mitoloji ve oyunculuk dersleri vermeye başladı.
Naz Elmas, oyunculuktan sonra öğretmenliğe transfer oldu. Ünlü oyuncu, dün kendisinin de mezun olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde mitoloji ve oyunculuk dersleri vermeye başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.