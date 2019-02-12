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  • 12.02.2019
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Naz  Elmas, oyunculuktan sonra öğretmenliğe transfer oldu

Naz öğretmen

Naz Elmas, oyunculuktan sonra öğretmenliğe transfer oldu. Ünlü oyuncu, dün kendisinin de mezun olduğu Yeditepe Üniversitesi'nde mitoloji ve oyunculuk dersleri vermeye başladı.

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