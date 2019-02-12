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  • 12.02.2019
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Lüks kıyafetleriyle şov yapan hayranlarını kızdırdı! 48 bin liralık giydi

Lüks kıyafetleriyle şov yapan hayranlarını kızdırdı. Popçu, 48 bin liralık giyerek masum hayvanların katledilmesine göz yumdu!

Stili için servet harcayan Hadise, iş hayvanseverliğe gelince sınıfta kaldı. Ünlü şarkıcı, şıklığı uğruna gerçek kürk giymekten geri durmadı. Popçu, geçtiğimiz gün Tom Ford marka leopar baskılı tavşan kürküyle hava attı. Hadise'nin bu tercihi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. 48 bin liralık gerçek kürküyle poz veren şarkıcı, eleştiri yağmuruna tutuldu.

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