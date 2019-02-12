Stili için servet harcayan Hadise, iş hayvanseverliğe gelince sınıfta kaldı. Ünlü şarkıcı, şıklığı uğruna gerçek kürk giymekten geri durmadı. Popçu, geçtiğimiz gün Tom Ford marka leopar baskılı tavşan kürküyle hava attı. Hadise'nin bu tercihi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. 48 bin liralık gerçek kürküyle poz veren şarkıcı, eleştiri yağmuruna tutuldu.