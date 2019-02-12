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  • 12.02.2019
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’de top koşturan Etiler’de ofsayta düştü! Trafik kurallarını ihlal etti

’de top koşturan , önceki gün Etiler’de ofsayta düştü. Everton’ın yıldızı, ‘SOLA DÖNÜLMEZ’ tabelasına aldırmadan lüks cipiyle trafik kuralını ihlal etti

Bu sezon İngiliz takımı Everton'da forma giyen Cenk Tosun, önceki gün eşi Ece Tosun ile İstanbul turu yaptı. Tosun, Etiler'de ise trafik kurallarını hiçe sayıp dönüş yapılmaması gereken bir yerden döndü.

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