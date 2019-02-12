Bu sezon İngiliz takımı Everton'da forma giyen Cenk Tosun, önceki gün eşi Ece Tosun ile İstanbul turu yaptı. Tosun, Etiler'de ise trafik kurallarını hiçe sayıp dönüş yapılmaması gereken bir yerden döndü.
Bu sezon İngiliz takımı Everton'da forma giyen Cenk Tosun, önceki gün eşi Ece Tosun ile İstanbul turu yaptı. Tosun, Etiler'de ise trafik kurallarını hiçe sayıp dönüş yapılmaması gereken bir yerden döndü.
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