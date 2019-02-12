Beş yıl aradan sonra sahnelere dönecek olan Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin biletleri yok sattı. Yılmaz'ın, açılışını 9-10 Mart'ta Londra'da yapacağı tek kişilik gösterisinin Türkiye ayağı için tarih açıklanır açıklanmaz komedyenin hayranları harekete geçti. 16, 17, 19, 20, 26 ve 27 Mart'ta Tim Show Center'daki gösterinin biletleri satışa sunulduğu ilk gün saatler içinde tükendi.



'PES' DEDİRTTİLER

Bunun üzerine ise uyanıklar devreye girdi. Fırsatçılar, en son 2014'te ABD'deki 'STANDartCY' gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz'ın biletlerine fahiş fiyatlar biçti. Ünlü komedyenin normal fiyatı 95 lira olan gösteri bileti sosyal medyada 3 katına satışa sunuldu. İki bileti 500 liraya satışa sunan vatandaş, "Yanında da mısır bedava" diye espri yaptı. Tanesi 200 lira olan 2 adet biletin de 'sahibinden.com' adlı internet sitesinde 4 bin liraya satışa sunulması ise "Pes!" dedirtti.



120 LİRALIK BİLET İÇİN TAM 1700 LİRALIK FİYAT BİÇTİLER



