Sanat aşkıyla bilinen Ata Demirer, tablo koleksiyonunu genişletiyor. Komedyen, 1991 yapımı 'Mediterrano' (Akdeniz) filminden öylesine esinlendi ki filmin başrolündeki Vanna Barba'nın yer aldığı bir tablo için ressam Çağatay Odabaş'ın kapısını çaldı.



Odabaş sadece noktalardan oluşan tabloyu önceki gün Demirer'e teslim etti. Tablo için 150 bin lirayı gözden çıkaran Demirer "Unutulmaz 'Mediterraneo' filmini ve Vanna Barba'yı bana getiren sevgili Çağatay Odabaş'a teşekkür az kalır" dedi.