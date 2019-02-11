Ünlü popçu Mustafa Sandal'la üç aydır aşk yaşayan Melis Sütşurup, geçtiğimiz gün Instagram'da selfie'sini paylaştı. Tişörtündeki yazıyla şu sıralar Senkronize Kayak Milli Takımı kampında olan Sandal'a 'özlem' mesajı yolladı. Paylaşımı kısa sürede gören Mustafa Sandal ise fotoğrafın altına, "Tişörtteki yazıyı okumaya çalışıyorum! Söz çözücem ne yazdığını" yorumunu yaptı. Melis Sütşurup ise kendisinden 20 yaş büyük olan aşkının yorumunu şöyle yanıtladı: "Dön artık yazıyo, hadi yazıyo." Böylece Sutüşurup, çocukken tutulduğu Mustafa Sandal'a, birkez daha aşkını haykırdı...

İkili, aşklarını ilk kez sosyal medyadan ilan etmişti. Son yorumlardan sonra ise gizli saklı yaşanan birliktelik, bir kez daha kesinleşti.