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  • 11.02.2019
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Bendeniz ve arabesk müziğin başarılı ismi düet yaptı

Dev düet
Pop müziğin güçlü sesi Bendeniz ve arabesk müziğin başarılı ismi Serkan Kaya, sevenlerine büyük sürpriz yaptı. Geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşan 'Best of Bendeniz' albümünde yer alan 'Biri Var' şarkısını seslendiren ikili, birlikte kamera karşısına geçti. Şarkının klibi ise yönetmen Fatih çekti...

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