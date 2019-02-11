Kalbi gümbür gümbür

Sosyal medyada yakınlaşan Aleyna Tilki ile Güney Afrikalı model Liam Vandiar'ın birbirine yaptığı kur son hızla devam ediyor. Vandiar, geçen hafta genç popçunun bir paylaşımına 'ateş' emojisiyle yorum yapmıştı.
Geçtiğimiz gün de Tilki, karşı atağa geçti. Genç popçu, yakışıklı modelin bir fotoğrafının altına 'kalp' emojisiyle yorum yaptı. Vandiar da Tilki'ye 'öpücük' ve 'kalp' emojesiyle karşılık vererek kafa karıştırdı.
26 yaşındaki modelin 18 yaşındaki Aleyna ile ABD'de tanıştığı tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.