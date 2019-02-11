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  • 11.02.2019
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Kalbi gümbür gümbür

Kalbi gümbür gümbür

Sosyal medyada yakınlaşan Aleyna Tilki ile Güney Afrikalı model Liam Vandiar'ın birbirine yaptığı kur son hızla devam ediyor. Vandiar, geçen hafta genç popçunun bir paylaşımına 'ateş' emojisiyle yorum yapmıştı.

Geçtiğimiz gün de Tilki, karşı atağa geçti. Genç popçu, yakışıklı modelin bir fotoğrafının altına 'kalp' emojisiyle yorum yaptı. Vandiar da Tilki'ye 'öpücük' ve 'kalp' emojesiyle karşılık vererek kafa karıştırdı.


26 yaşındaki modelin 18 yaşındaki Aleyna ile ABD'de tanıştığı tahmin ediliyor.

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