İşadamı Sadettin Saran'la olay aşkı geçen hafta biten Emina Jahovic, kendini işe verdi. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de yalnız girecek olan Jahovic, o gün ayrılığın yasını tutmak yerine Sırbistan'da konser verecek.





Ülkesindeki bir gece kulübünde sahne alacak olan Jahovic, bu sayede aşkta olmasa bile işte kazanacak. Jahovic'in özellikle 14 Şubat'ta konser verecek olması ise "Emina'ya sahne morali" dedirtti.

7 aylık aşkı bitiren çift, birbirini Instagram'da da sildi.