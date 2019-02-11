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  • 11.02.2019
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’la 7 aylık aşkını noktalayan sahne alacak

’la 7 aylık aşkını noktalayan , işleriyle moral buluyor. Sırp şarkıcı, ’nde de ülkesindeki bir gece külünde sahne alacak

Sevgili yok, iş var!

İşadamı 'la olay aşkı geçen hafta biten , kendini işe verdi. 'ne de yalnız girecek olan Jahovic, o gün ayrılığın yasını tutmak yerine 'da konser verecek.



Ülkesindeki bir gece kulübünde sahne alacak olan Jahovic, bu sayede aşkta olmasa bile işte kazanacak. Jahovic'in özellikle 14 Şubat'ta konser verecek olması ise "Emina'ya sahne morali" dedirtti.

7 aylık aşkı bitiren çift, birbirini Instagram'da da sildi.

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